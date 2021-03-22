رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تطلق برنامجا للتطعيم ضد كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:21 ص
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
وكالات
طباعة
أطلقت تايوان، اليوم الإثنين، برنامجا للتطعيم ضد كوفيد-19، وكان رئيس الوزراء سو تسينج-تشانج ووزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج من بين أول مجموعة تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

وتلقى سو وتشينج جرعتهما الأولي من لقاح أسترازينيكا في مستشفى جامعة تايوان الوطنية في تايبيه، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف المخاوف وتشجيع الناس على تلقي اللقاح أيضا.

وقال سو (73 عاما) للصحفيين إنه لم يشعر بأي ألم بعد تلقي جرعته الأولى من اللقاح الذي يعطى على جرعتين.

وتابع سو: "يوحي وضعي بضرورة تهدئة الناس".

وقال تشين، الذي يرأس أيضا مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان، للصحفيين بعد تلقيه الجرعة الأولى، إن قرار إعطاء اللقاحات لكبار الشخصيات السياسية تم بعد ظهور مخاوف من تجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا في بلدان أخرى.

وتابع تشين، 68 عاما، "نحن سعداء بالتعاون للمساعدة في طمأنة الناس" وذكرت المستشفى إن الجرعة الثانية ستُعطى في شهر مايو تقريبا.

وتلقت تايوان الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد19-، التي قدمتها تجاريا شركة أسترازينيكا، في وقت مبكر من هذا الشهر وتم توزيع 117 الف جرعة من اللقاح على 57 مستشفى في جميع أنحاء البلاد للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى كوفيد-19.

وتهدف تايوان للحصول على 30 مليون جرعة من مختلف الشركات المصنعة للقاحات.

وسجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون شخص،حتى يوم الأحد 1006 حالة إصابة بكوفيد19-، بما في ذلك 77 حالة انتقال محلي للعدوى، و10 وفيات.

موضوعات متعلقة

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر


الصور

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

ترتيب هدافى الليجا بعد ثنائية ميسى وبنزيما

بعد الفوز على أستون فيلا.. مورينيو: فخور باللاعبين

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا

صدور رواية «غواى» للكاتبة وفاء شهاب الدين