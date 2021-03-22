رويترز: مقتل 22 مدنيًا فى النيجر على يد مسلحين

قتل مسلحون ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، أمس الأحد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز اليوم الإثنين، وتأتي هجمات الأمس بعد أقل من أسبوع من مقتل 58 قرويا في نفس المنطقة على يد مجهولين.وداهم المسلحون 3 قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو، ونفذوا عملية القتل، بينما قال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "داعش" هم من شنوا الهجمات، لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم "داعش" في المنطقة، وألقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.