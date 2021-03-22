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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: مقتل 22 مدنيًا فى النيجر على يد مسلحين

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:20 ص
مسلحين في النيجر
مسلحين في النيجر
أمينة ذكى
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قتل مسلحون ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، أمس الأحد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز اليوم الإثنين، وتأتي هجمات الأمس بعد أقل من أسبوع من مقتل 58 قرويا في نفس المنطقة على يد مجهولين.

وداهم المسلحون 3 قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو، ونفذوا عملية القتل، بينما قال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "داعش" هم من شنوا الهجمات، لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم "داعش" في المنطقة، وألقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

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