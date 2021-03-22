رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير أمريكى يستبعد حدوث موجة جديدة لجائحة كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:09 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور سكوت جوتليب المفوض السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن التطعيم الجماعي والوقاية الطبيعية من جانب الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس كورونا، ربما تمنع حدوث موجة جديدة لجائحة كورونا " كوفيد ـ 19" بعد عدة طفرات في الإصابات شهدتها البلاد.

وأضاف جوتليب - في تصريح اليوم - أنه في ظل الاتجاه إلى إحداث تحصين وقائي لنحو 55% من سكان الولايات المتحدة فمن المستبعد أن تشهد البلاد موجة رابعة من قفزات الزيادة في أعداد المصابين.

يأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من 81 مليون شخص بالولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو عدد يتزايد يوميا، في ظل وجود 29 مليون شخص أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس وتم شفاؤهم منه، إلى جانب وجود عشرات الملايين ممن يحملون الفيروس ولديهم بعض المناعة الطبيعية منه.

ولفت جوتليب إلى أنه ستظل هناك، مع ذلك، حالات جديدة من الإصابة والوفاة جراء كورونا بالولايات المتحدة وخصوصا مع وجود سلالة جديدة من الفيروس تم التعرف عليها في بادئ الأمر في بريطانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد معدل إصابات يومية تصل إلى نحو 50 ألف حالة على مدى الأيام السبعة الماضية، في ظل تحذيرات من بعض الخبراء من إمكانية حدوث موجة جديدة من الإصابات كثيفة العدد في البلاد مع دخولها في سباق لزيادة أعداد من يتم تطعيمهم.

موضوعات متعلقة

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

ترتيب هدافى الليجا بعد ثنائية ميسى وبنزيما

بعد الفوز على أستون فيلا.. مورينيو: فخور باللاعبين

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا

صدور رواية «غواى» للكاتبة وفاء شهاب الدين