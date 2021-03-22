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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بعد الفوز على أستون فيلا.. مورينيو: فخور باللاعبين

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:27 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة أستون فيلا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك، والمؤجلة بينهما من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "النتيجة جيدة، واللاعبون يستحقون إشادة كاملة، فهم أبدوا موقفا رائعا، وقد فعلوا كل شيء، ولعبوا بروح الفريق الواحد"، مؤكدًا أن "التحدي التالي هو أن نلعب بمثل هذا المستوى بصورة دائمة".

وأضاف: "سبيشال وان" لقد أظهرنا ردة فعل رائعة، وأجرينا بعض التعديلات، ولكن الأمر برمته لا يتعلق بالتكتيك ولكن بردة الفعل، ونحن نحتاج ردة الفعل تلك في كل مباراة".

وتابع المدرب البرتغالي: "أرغب في أن أكون فخورا بلاعبي فريقي بغض النظر عن النتيجة، وخلال مشواري التدريبي الطويل، كنت أفخر بلاعبي فريقي بعد الهزيمة حتى في مرات عديدة، لكني لم أكن فخورا في الأسبوع الماضي، وأريد أن أكون فخورا بهم بعد ذلك في كل مباراة".

وتعتبر هذه أول مباراة للسبيرز بعد الخروج المذل من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" على يد دينامو زغرب الكرواتي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور ال16 من البطولة الأوروبية.

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