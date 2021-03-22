لافروف يدعو للتخلى عن استخدام الدولار فى المعاملات الدولية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار الأمريكي في التسويات المتبادلة بين الدول لخفض مخاطر العقوبات الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال في مقابلة مع وسائل إعلام صينية نشرتها وزارة الخارجية الروسية: "للتقليل من مخاطر العقوبات (الأمريكية)، نحن بحاجة لتعزيز استقلالنا التكنولوجي، من خلال التحول إلى استخدام العملات الوطنية العالمية، كبديل للدولار في التسويات المتبادلة".وأضاف أنه "ينبغي الابتعاد عن استخدام أنظمة الدفع الدولية التي يتحكم فيها الغرب"، مشددا على ضرورة أن تعزز روسيا والصين استقلالهما.