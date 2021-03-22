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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: بدء عملية إجلاء المواطنين العالقين فى الجزائر مطلع أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:16 ص
إجلاء المواطنين
إجلاء المواطنين العالقين
وكالات
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أعلنت تونس عن بدء عملية إجلاء مواطنيها العالقين في الجزائر، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية أبريل المقبل.

وأفادت السفارة التونسية بالجزائر في بيان لها، بتنظيم عملية إجلاء كافة المواطنين التونسيين العالقين إلى تونس، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية شهر أبريل 2021.

وأشارت إلى أنه "سيتم فتح باب التسجيل أمام التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في غضون هذا الأسبوع، مع التذكير بإجراءات الحجر الصحي المستوجبة".

وقررت السلطات التونسية في 5 مارس الحالي، تقليص ساعات حظر التجوال ورفع الحجر الإجباري على القادمين من الخارج واستبداله بالحجر الذاتي، واستئناف الأنشطة الثقافية بشروط.

وأعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أنه "يجب على الوافدين إلى تونس الاستظهار بتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة، مع القيام في مكان يختاره بحجر صحي لمدة 48 ساعة، قبل أن يقوم بتحليل ثان، وإذا ثبت أنه سلبي فيمكنه ممارسة حياته بشكل عادي".

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