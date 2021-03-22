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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. مذكرة نيابية تطالب بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:51 ص
الأردن
الأردن
وكالات
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طالبت مذكرة نيابية تبناها النائب الأردني خليل عطية، بإعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" جاء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من 20 نائبا أردنيا: "شهدت بعض السلع ارتفاعا في الأسعار ولوحظ أن السبب الرئيسي هو المنشأ وارتفاع كلفة الشحن. وحيث أننا مقبلون على شهر رمضان، نرجو الإيعاز بوقف الرسوم الجمركية المستحقة على جميع المواد الغذائية الأساسية".

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