الأردن.. مذكرة نيابية تطالب بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية

طالبت مذكرة نيابية تبناها النائب الأردني خليل عطية، بإعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" جاء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من 20 نائبا أردنيا: "شهدت بعض السلع ارتفاعا في الأسعار ولوحظ أن السبب الرئيسي هو المنشأ وارتفاع كلفة الشحن. وحيث أننا مقبلون على شهر رمضان، نرجو الإيعاز بوقف الرسوم الجمركية المستحقة على جميع المواد الغذائية الأساسية".