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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترتيب هدافى الليجا بعد ثنائية ميسى وبنزيما

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:28 ص
ترتيب هدافى الليجا
ترتيب هدافى الليجا
وكالات
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ابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله السابق في برشلونة الأوروجوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

واحتفل ليونيل ميسي بمشاركته في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة، بتسجيل هدفين في مرمى ريال سوسييداد (6-1)، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 لليجا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.

بينما قاد الأوروجوياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

كما ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيجو.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليجا الإسبانية، حتى الآن:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 23 هدفا

2- الأوروجوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 19 هدفا

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 17 هدفا

3- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 16 هدفا

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 15 هدفا

5- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا

6- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا

7- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 11 هدفا

8- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف

9- الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 9 أهداف

10- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 9 أهداف

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