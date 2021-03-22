ترتيب هدافى الليجا بعد ثنائية ميسى وبنزيما

ابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله السابق في برشلونة الأوروجوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.واحتفل ليونيل ميسي بمشاركته في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة، بتسجيل هدفين في مرمى ريال سوسييداد (6-1)، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 لليجا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.بينما قاد الأوروجوياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.كما ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيجو.وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليجا الإسبانية، حتى الآن:1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 23 هدفا2- الأوروجوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 19 هدفا3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 17 هدفا3- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 16 هدفا4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 15 هدفا5- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا6- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا7- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 11 هدفا8- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف9- الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 9 أهداف10- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 9 أهداف