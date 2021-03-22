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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها فى كل مكان

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:23 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
وكالات
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى إلى فرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.

وقال لافروف في مقابلة مع مجموعة وسائل إعلام صينية: "للأسف تسعى مجموعة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة إلى عرقلة التوجه الموضوعي لتشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب حقا، وهي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية بأي ثمن مع فرض إرادتها ومطالبها في كل مكان وعلى كل طرف".

وتابع: "تنطلق روسيا من أن حوارنا مع الصين المبني على الثقة والاحترام المتبادل يجب أن يكون مثالا لباقي الدول، بما في ذلك لتلك التي تسعى إلى ترتيب علاقاتها مع روسيا والصين على مبادئ أخرى لا تشمل على الإطلاق مساواة الحقوق. وهذا الأمر غير مقبول سواء بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى أصدقائنا الصينيين".

كما شدد لافروف على أن محاولات محاسبة أي دول في الساحة الدولية، وخاصة روسيا والصين، عن طريق العقوبات تعتبر "غير ذكية".

ويبدأ لافروف الإثنين زيارة عمل إلى الصين حيث من المقرر أن يناقش مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.

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