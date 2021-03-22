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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودى يعين مصرفيًا كبيرًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:43 ص
صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة السعودى
وكالات
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نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين مطلعين، أن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، عين مصرفيًا كبيرًا من بنك «جولدمان ساكس» للعمل في الاستثمارات.

وقال أحد المصدرين، إن إياس الدوسري، الذي كان رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «جولدمان ساكس» في السعودية، غادر البنك في الآونة الأخيرة، ووفقًا لملفه الشخصي على «لينكد إن»، كان الدوسري يعمل لدى بنك «إتش.إس.بي.سي» في عام 2017 حين انتقل إلى «جولدمان ساكس».

وكانت وكالة «بلومبرج»، كشفت في وقت سابق عن هذه الخطوة.

ويستقطب صندوق الاستثمارات العامة كبار المصرفيين وخبراء الديون إلى فريقه، وهو المحرك لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في السعودية، ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار.

وعين الصندوق في الآونة الأخيرة، فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركزي الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية، رئيسًا للإدارة العامة لتمويل الشركات، كما عين رانيا نشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة «سامبا» المالية السعودية مستشارة لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.

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