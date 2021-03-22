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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوض الاتحاد الأوروبى للسوق الداخلية: لن نحتاج إلى لقاح سبوتنيك V الروسى

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:21 ص
تيري بريتون
تيري بريتون
وكالات
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اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، أن أوروبا لن تكون بحاجة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "لأنها ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع دونه".

وقال بريتون، في تصريح لقناة "TF1": "نحن في قارة صادقت فيها أجهزة الرقابة الطبية على أكبر عدد للقاحات، وهو 4، ونتقدم في مجال إنتاجها، لن نكون على الإطلاق بحاجة إلى سبوتنيك V... وعقارات أخرى".

وأضاف: "أما سبوتنيك V فلدى الروس مشاكل متعلقة بإنتاجه، وفي حال احتياجهم إلى مساعدة في هذا المجال سنتحدث عن ذلك في النصف الثاني من العام".

وشدد على ضرورة التركيز على اللقاحات المنتجة في الأراضي الأوروبية، مشيرا إلى أنه سيتم من مارس إلى يونيو 2021 توريد ما بين 300 مليون و350 مليون جرعة من الأمصال، وتوقع أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق مناعة القطيع حتى 14 يوليو.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.

ودعت روسيا الاتحاد الأوروبي، مرارا إلى عدم تسييس قضية اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع قضية تأمين اللقاح بشكل يتسم بالمركزية عبر المفوضية الأوروبية.

لكن تمت الموافقة على اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في هنغاريا وسلوفاكيا كما يتم تقييمه للمصادقة عليه في جمهورية التشيك.

ووافقت أوروبا حتى الآن على لقاحات "فايرزبيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكاأوكسفورد" و"جونسون أند جونسون".

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