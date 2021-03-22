المكسيك تعلن إمكانية تطوير لقاحها المضاد لكورونا بحلول نهاية هذا العام

قال وزير الصحة المكسيكي، خورخي ألكوسر، إن علماء بلاده قد ينتهون من تطوير لقاح مكسيكي مضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.وجاء إعلان الوزير خلال اجتماع للمجلس الوطني للصحة، وفقا لبيان وزارة الصحة.واعتبر ألكوسر التطعيم من أهم أدوات مكافحة الوباء والتغلب على عواقبه الاقتصادية.ووفقا لتقديرات تقريبية للسلطات، فقد أصيب أكثر من 2.38 مليون شخص بفيروس كورونا في المكسيك منذ نهاية فبراير 2020، فيما توفي 197.827 مصابا بالفيروس، وتعافى أكثر من 1.73 مليون مريض.ومنذ نهاية ديسمبر 2020، استخدمت السلطات المكسيكية أكثر من 5.45 مليون جرعة من اللقاحات من مختلف الشركات المصنعة لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن.