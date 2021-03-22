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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 47774 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:44 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية،عن تسجيلها 47774 إصابة و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 47774، ليصل العدد الإجمالي إلى 11998233 حالة.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 17 مارس 90303 حالات، وفي 18 مارس 86982، وفي 19 مارس 90570، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1290 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 294042 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادات قياسية لمؤشر الوفيات الجديدة بالفيروس، حيث وصل يوم 16 مارس إلى 2841 حالة، ما يعتبر أعلى عدد لضحايا الجائحة على أساس يومي، و2648 في إحصائية 17 مارس، وفي 18 مارس 2724، وفي 19 مارس 2815، وفي 20 مارس 2438.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

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