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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تعتدى على ضرتها بالساطور بسبب خلافات فى قنا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:40 ص
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قنا: إسلام البكري
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سيدة في العقد الثاني من العمر، أصبحت بين الحياة والموت، بعد أن أنهالت عليها "ضرتها" بالضرب بـ"ساطور" في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

البداية كانت بنشوب خلافات، بين "ضُرتين" داخل منزل بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، لتنتهي بدخول، "شيماء. ر. ا"، 25 عامًا، ربة منزل مستشفي سوهاج الجامعي، في حالة مرضية خطيرة، إثر إصابتها بجروح بالغة على يد "ضرتها" التي أنهالت عليها بالضرب مستخدمًة "ساطور" وفقًا لمصدر أمني.

المصدر الأمني كشف في تصريحات لـ"الدستور" أن تحريات رجال المباحث، كشفت نشوب مشاجرة بين المجني عليها وضرتها داخل المنزل، لافتًا إلي أن المتهمة قامت بالإعتداء على المجني عليها بالساطور، وتمكنت من بتر 3 أصابع من إحدي يديها، فيما وضعت الساطور أعلي رأسها لتنهال الدماء منها.

المجني عليها، تم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي برئاسة الدكتور حسان النعماني، عميد طب سوهاج ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، لمحاولة استخراج الساطور من رأسها، وسط محاولات من الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب داخل المستشفى، لإنقاذها من الموت، فيما قد تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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