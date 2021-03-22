بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل.كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و٥ أبريل، وذلك بعد افتتاحها.