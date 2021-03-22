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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:40 ص
متحف الحضارة
متحف الحضارة
رامى حسين ومها صلاح
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وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل.

كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و٥ أبريل، وذلك بعد افتتاحها.

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