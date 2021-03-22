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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: مستوى العنف فى أفغانستان يبقى مرتفعا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:30 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
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كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن مستوى العنف في أفغانستان يبقى مرتفعا، مؤكدا أن القرار بشأن سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد يعود إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشف أوستن عن رغبة إدارة الرئيس بايدن في "نهاية مسؤولة" لأطول حرب أمريكية، لكن مستوى العنف يجب أن ينخفض كي تحظى "الدبلوماسية المثمرة" بفرصة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

وأشار إلى أنه من حيث تاريخ الانتهاء أو تحديد تاريخ محدد للانسحاب، فهذا قرار منوط بالرئيس، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من توقفه في كابول، العاصمة حيث التقى بالقادة العسكريين وكبار المسؤولين الحكوميين الأفغان، بينهم الرئيس أشرف غني، كان السماح له "بأن يستمع ويتعلم" والمشاركة في استعراض مستقبل القوات الأمريكية.

وقال إنه ستظل هناك دائما مخاوف بشأن الأمور بطريقة أو بأخرى، ولكن هناك الكثير من الرغبة في تركيز الجهود على القيام بما هو ضروري لتحقيق نهاية مسؤولة وتسوية تفاوضية للحرب.

وأضاف أنه من الواضح أن مستوى العنف لا يزال مرتفعا للغاية في البلاد، مبينا في الوقت ذاته أنه إذا انخفض العنف فيمكن أن يساعد ذلك على بدء تهيئة الأوضاع، لدبلوماسية مثمرة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد وصل في وقت سابق اليوم العاصمة الأفغانية "كابول"، في زيارة غير معلنة، وذلك لمراجعة اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الإرهابية في الدوحة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو القادم.

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