تأهل 4 لاعبين مصريين إلى الدور الثالث لبطولة بلاك بول للاسكواش

تأهل المصنف الثاني عالميا في لعبة الاسكواش محمد الشوربجى للدور الثالث ببطولة بلاك بول الدولية للمحترفين للاسكواش المقامة على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس.وفاز الشوربجي على الفرنسي بابتست ماسوتى المصنف 37 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجةالأشواط: 14-12 و11-7 و11-9.كما تأهل للدور الثالث مروان الشوربجى المصنف السادس عالميا، بعد فوزه في لقاء مصري خالص على كريم الحمامى المصنف 59 عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9 و11-8 و8-11 و11-6.وحقق يوسف إبراهيم المصنف 35 عالميا الفوز فى مباراة ماراثونية على الفرنسي لوكاس سيرم المصنف 36 بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل إلى الدور الثالث.جاءت نتيجة الأشواط 4-11 و11-9 و8-11 و11-3 و11-6.وفاز الفرنسي جريجورى جوتييه المصنف 33 عالميا على يوسف سليمان المصنف 27 بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهل للدور الثالث، جاءت نتيجة الأشواط 11-7 و11-8 و15-13.فيما تأهل مازن هشام المصنف 14 عالميا إلى الدور الثالث بعد فوزه على الإسبانى إيكر بخاريس المصنف 31 بنتيجة 3-1، بعد انسحاب الأخير بسبب الإصابة في الشوط الرابع.