برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 فى الدورى الإسبانى

اكتسح فريق برشلونة مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب انويتا في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل سداسية برشلونة كل من دست هدفين في الدقيقتين 43 و53، وجريزمان في الدقيقة 37، وميسي هدفين في الدقيقتين 56 و89، وديمبلي في الدقيقة 71، بينما اخرز أندير بارينتشيا لريال سوسييداد في الدقيقة 77.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.