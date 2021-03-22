طيران التحالف العربى يجدد قصف موقعين للحوثيين فى صنعاء
الإثنين 22/مارس/2021 - 01:06 ص
وكالاتطباعة
جدد التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.
وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري يمني، أن "طيران التحالف نفذ 4 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقا) في المجمع الرئاسي جنوبي العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهداف بغارة جوية عنيفة معسكر سلاح الصيانة في منطقة النهضة شمالي صنعاء".
ويأتي القصف الجوي على صنعاء، بعد ساعات من تنفيذ طيران التحالف 6 غارات استهدفت معسكرات الحفا وسلاح الصيانة وعمد، شرق وشمال وجنوب العاصمة.
وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري يمني، أن "طيران التحالف نفذ 4 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقا) في المجمع الرئاسي جنوبي العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهداف بغارة جوية عنيفة معسكر سلاح الصيانة في منطقة النهضة شمالي صنعاء".
ويأتي القصف الجوي على صنعاء، بعد ساعات من تنفيذ طيران التحالف 6 غارات استهدفت معسكرات الحفا وسلاح الصيانة وعمد، شرق وشمال وجنوب العاصمة.