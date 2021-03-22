أشرف بن شرقى لاعب الزمالك يعود إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته

وصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد نهاية الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح أشرف بن شرقي راحة إضافية بسبب ظروف الطيران.وينتظم بن شرقي في مران الزمالك، اليوم الإثنين، استعدادا للمباريات القادمة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.