مسرح القاهرة للعرائس يقدم عرض محطة مصر

شهد محافظ قنا أشرف الدوادي العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة قنا من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، بحضور اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا والعميد أحمد محمد المستشار العسكري للمحافظة والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، وحضور جماهيري كبير من الجمهور وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كروناوقال محافظ قنا إن العرض المسرحي "محطة مصر" يأتى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال ويهدف الى توعية الأطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب في قالب فني شعبي وغنائي بسيط، مشيدًا بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية في تشكيل وعي وثقافة النشئ بما يسهم فى مواجهة العادات والأفكار الخاطئة.وأكد أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها معربًا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا، كما أبدى إعجابه الكبير بالعرض المسرحي ومستواه المتميز، ووجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة، كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة قنا.وأوضح محمود عبد الوهاب مدير عام فرع قنا الثقافي أن العرض المسرحي "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وأضاف أن قصر ثقافة قنا نظم الإسبوع الماضي اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة "ولاد البلد" بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التى اطلقتها وزارة الثقافة فى فبراير الماضى وتستمر حتى يونيو المقبل.