فوز نابولى على روما 2-صفر فى الدورى الإيطالى

حقق فريق نابولي فوزا غاليا على مضيفه روما، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة "27"، ثم عاد درايس ميرتينز وسجل الهدف الثاني في الدقيقة "34".ورفع فريق نابولي رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة في المركز الخامس ولديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 50 في المركز السادس.