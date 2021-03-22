رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تكشف وضع توزيع لقاحات كورونا فى إقليم شرق المتوسط

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:16 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ ش أ
طباعة
أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط عن وصول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" والـمقدمة من مرفق كوفاكس إلى أفغانستان وجيبوتي والأردن وفلسطين وتونس والصومال والسودان، حيث زادت الجرعات المقدَّمة على 1.9 مليون جرعة.

وأكد المكتب اللإليمي لمنظمة الصحة العالمية - في بيان اليوم - أن الأيام المقبلة ستشهد وصول المزيد من الدفعات إلى بلدان أخرى، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه جائحة كوفيد-19 تؤثر على حياة الناس في إقليم شرق المتوسط.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري "بعد عام من إعلان كوفيد-19 جائحةً عالميةً، يسرنا أن نرى أن اللقاحات قد أصبحت الآن أداة حقيقية وحاضرة في معركتنا مع كوفيد-19، وهو ما يدعم جهودنا التاريخية لإنهاء هذه الجائحة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 19 بلدًا في إقليم شرق المتوسط شرعت في التطعيم ضد كوفيد-19، وأعطت هذه البلدان ما يزيد على 16 مليون جرعة واستهدفت الفئات المعرضة للخطر الشديد، ساعيةً إلى تغطية 20% من سكانها.

وأضاف المنظري "ندعو البلدان إلى التوحُّد تحت شعار الإنصاف في الحصول على اللقاحات، بوصفها أداةً فعالةً في الحرب مع هذه الجائحة"، مضيفا: «ومع ذلك، ينبغي أن يعلم الجميع أن اللقاحات وحدها لن تستطيع إنهاء الجائحة".

وشدد الدكتور المنظري على "ضرورة أن تواصل البلدان فرض تدابير الصحة العامة التي ثبتت فعاليتها مثل التباعد البدني وارتداء الكمامات وضمان التهوية الكافية، والالتزام بهذه التدابير".

ونوهت المنظمة إلى وجود تحديات عديدة تقف في وجه نشر اللقاحات في الإقليم، منها تردُّد عموم الناس في أخذها، والإجحافات الكبيرة المتزامنة مع نشرها، والنقص الحاد في الإمداد وسط ارتفاع مستوى الطلب والقضايا اللوجستية المتصلة بتخزين بعض اللقاحات في سلسلة التبريد، خاصة عند وصول المزيد من دفعات اللقاحات.

وحث المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط البلدان على إذكاء الوعي بالحصول على اللقاحات، والتصدي للمعلومات المغلوطة، وضمان عدم إغفال الفئات الضعيفة عند وضع الخطط الوطنية لنشر اللقاحات.

وأكد الدكتور المنظري أنه "للتغلب على هذا الفيروس، يجب علينا، على وجه عاجل، أن ننشر الحقائق والعلم، وأن نحد من الهلع والخوف، وكلما زادت أعداد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاحات، زادت فعالية اللقاحات في إبطاء انتشار الفيروس، وخفض معدلات الإصابة به، وحماية المجتمع بأسره".

موضوعات متعلقة

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)


الصور

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

ترتيب هدافى الليجا بعد ثنائية ميسى وبنزيما

بعد الفوز على أستون فيلا.. مورينيو: فخور باللاعبين

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا

صدور رواية «غواى» للكاتبة وفاء شهاب الدين