«الست عرض».. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمسؤولين (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، رسالة للمسؤولين في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC.وقال: "بقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللى زى دى".وكان الرئيس قد استجاب لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها لأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم.وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصة كفاح السيدة ناهد، سائقة تروسيكل، «اللي بطوله بعمله، فيه ناس مش بطولها، فبقول للمسؤولين اتعاملوا أو تقولولي وأنا أعمل».