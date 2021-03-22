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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 15 أم مثالية بمركز الخارجة فى الوادى الجديد

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:20 ص
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
محمد مهدي
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كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأحد، 15 من الأمهات المثاليات بمركز الخارجة من أبناء المركز وقراه في احتفالية بقاعة على حريف بمدينة الخارجة.

وشهد الاحتفالية الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومنصور سعيد، مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة، وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة، وجمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، عبد الحميد منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، والدكتورة آلاء ذخيرة، أمين التدريب والتثقيف السياسي، وصلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادي الجديد، وأمين العمل الجماهيرية أمناء حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة ومركز الخارجة.

وأكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات برعاية جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، لتكريم تكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع مبالغ مالية وشهادات التقدير وأجهزة منزلية وكهربائية تتويجًا لجهودهن وعطاءهن.

وأضافت كاميليا، أن التكريم يأتي تقديرا من أمانة المرأة بالحزب بمركز الخارجة وأمانة مركز الخارجة، للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات

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