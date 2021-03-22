«السياحة» تطالب الشركات بمعرفة اللغات التى تعانى ندرة المرشدين

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن وزارة السياحة والآثار في إطار استعدادتها للإعلان عن الامتحان القادم للإرشاد السياحي للوزارة لعام 2021،فقد طلبت الوزارة من الغرفة إمدادها باللغات التي يعاني منها السوق السياحي المصري من وجود ندرة للمرشدين السياحيين من متحدثيها، وذلك لتلبية احتياجات الطلب السياحي من السياحة الوافدة من متحدثي تلك اللغات.وأوضحت الوزارة فى خطابها إلى الغرفة بأن اللغات المستبعدة من تأدية الامتحان هي: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الألمانية، الصينية وذلك لوجود عدد كبير من المرشدين متحدثي هذه اللغات.وطالبت الوزارة من الغرفة بموافاتها باللغات التي تعاني ندرة في المرشدين سياحيين حتى يتسنى للوزارة العمل على ذلك، فيما طالبت الغرفة من جموع الشركات بإرسال ذلك عبر البريد الإلكتروني للغرفة وذلك في موعد أقصاه الأربعاء القادم الموافق 24 مارس الجاري لإخطار الوزارة.