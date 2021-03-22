الإحصاء: 206 ملايين دولار صادرات مصر من الأدوات الصحية فى 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من البلاط والأدوات الصحية بلغت 206 ملايين دولار خلال عام 2020 مقابل 249.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 43.6 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من ورق صحى بلغت 105.2 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 159.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.6 مليون دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.