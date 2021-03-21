للشباب بدءًا من 20 سنة.. فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بأسيوط، براتب يحدد بحسب المقابلة، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 22 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أفراد أمن، وسائقين درجة ثانية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.كما تطلب الشركة، عمال نظافة، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2062558، أو 2061557، أو 2061556، والتواصل مع المدير المسئول مرسي عبد الرحمن، أو التوجه لمقر الشركة في أسيوط، شارع الجمهورية، برج المروة، المدينة الصناعية، عرب العوامر، أبنوب.