«حالتها خطيرة».. أبرز المعلومات عن الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد

كشف إيهاب خورشيد، عن تدهور حالة والدته الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد دخولها العناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالتماثل للشفاء.وكتب إيهاب خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «دعواتكم لأمي.. هي في مرحلة خطيرة الآن».ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنانة اعتماد خورشيد، في سياق السطور التالية:- اسمها بالكامل اعتماد محمد علي حافظ رشدي.- من مواليد 15 يناير 1939.- هي فنانة ومنتجة وزوجها هو أحمد خورشيد.- زوجة والدة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.- عرفت بلقب «الصندوق الأسود».- عاش عمر خورشيد معها فترة قصيرة جدًا من طفولته.- أنشأت معمل تصوير كبير وأصبحت واحدة من أهم المنتجين في مصر.اشترت استوديو أنور وجدي.وكانت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، تعرضت لأزمة صحية شديدة ومشاكل حادة في التنفس قبل 3 أسابيع تقريبًا، إذ ظلت تترد على المستشفى وتُقيم به لأيامٍ عدّة لحين تحسن حالتها الصحية، إلا أنّها طلبت من نجلها قبل أيام العودة بها إلى المستشفى مجددًا، لرغبتها التواجد بجانب الأطباء ومتابعة حالتها الصحية.