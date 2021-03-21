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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني

الأحد 21/مارس/2021 - 11:34 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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عمّمت وزارة التربية والتعليم الأحد، منشورًا على مديرياتها بمناهج الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وتضمن المنشور الخريطة الزمنية لمنهج كل مادة، وما سيتم تدريسه في الشهور الثلاثة للفصل الدراسي الثاني 2021 التي تتضمن مارس وأبريل ومايو.

وبدأت الوزارة استعدادتها لإعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية للتعليم العام صباح الاثنين.

وتعلن وزارة التعليم نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الأول التي خاضوها في لجان مدرسية بالفترة الزمنية من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس عبر رابط إلكتروني حيث سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg وذلك في المواعيد التالية: الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا، والصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً.
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
مناهج صفوف نقل
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني
تعرف على توزيع مناهج صفوف نقل الثانوية للفصل الدراسي الثاني

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