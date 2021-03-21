رئيس جامعة طنطا يهنئ عميد كلية الزراعة الجديد

استقبل ‏الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، في مكتبة بمقر إدارة الجامعة، الدكتور محمد السيد، بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدًا كلية الزراعة، وتسليمه صورة من القرار.أعرب رئيس الجامعة عن خالص تهنئته لتولى الدكتور محمد السيد، منصب عميد كلية الزراعة، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة في أداء مهام منصبه الجديد، والعمل دائما على رفع اسم جامعة طنطا في كافة المحافل العلمية، والمساهمة في تطوير الكلية والتعاون مع زملائه والعمل بروح الفريق للصالح العام.