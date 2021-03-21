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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 11:29 م
مستشفى كفر الزيات
مستشفى كفر الزيات العام
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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احتفلت مستشفي كفر الزيات العام، بالأمهات المصابة بفيروس كورونا، اعترافًا بفضلهن والعمل على رفع الروح المعنوية للمرضى لما لها من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية.

وقام فريق العلاقات العامة بالمستشفى بناء على تعليمات الدكتور عبد العال قوزع، مدير عام المستشفى، بتقديم التهاني والمباركة بمناسبة عيد الأم لأمهاتنا من المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي، لرفع الروح المعنوية لهم، متمنين لهم جميعًا العمر المديد والصحة، وأن ينعم الله عليهم بالشفاء والعافية.

وتقدم المرضى بالشكر للطاقم الطبي والإداري بالمستشفل، على رأسهم مدير المستشفى تقديرًا لما قدموه من جهد خلال فترة رعايتهم لهم بالحجر الصحي، وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم داخل الحجر الصحي لحين تمام شفاءهم.
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام
مستشفى كفر الزيات العام

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