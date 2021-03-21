299.7 مليون دولار صادرات مصر لسوريا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لسوريا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 299.7 مليون دولار خلال 2020، مقابل 280 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 19.6 مليون دولار.أضاف الجهاز أن واردات مصر من سوريا 84.6 مليون دولار خلال 2020، مقابل 91.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 6.6 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.