بعد إصابته بالشلل.. أبرز المعلومات عن إيمان البحر دراويش

تعافى الفنان إيمان البحر درويش من آثار الشلل النصفي، الذي أصابه في الفترة الماضية إثر تعرضه لجلطة في المخ، وعانى منها على مدار الشهور الماضية.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إيمان البحر درويش في سياق السطور التالية:- مواليد 18 مارس 1955.- انتمى في ميلاده إلى محافظة الإسكندرية.- جده هو الفنان المصري الذي لقب بفنان الشعب سيد درويش.-إلى جانب الغناء مثل الفنان إيمان البحر في فيلم "حكاية في كلمتين".- عمل أيضًا في المسرح وقدم عملين.- عمل على إعادة إحياء أعمال جده بطريقة جديدة.- تخرج فى كلية الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية.- درس الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية.- تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 67.- متزوج وعنده ولد وبنت باسم وأمنية، وقدم ابنته للجمهور على أنها سمكة التي كان يغني لها زمان.