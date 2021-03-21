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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا

الأحد 21/مارس/2021 - 11:23 م
ورش الكتابة الإبداعية
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ايهاب مصطفى
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافي بطنطا فعاليات الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى للأطفال والتي استمرت على مدار شهر كامل، تدريب الشاعر والكاتب الشاب محمد سامى.

وكرمت إدارة المركز ما يقرب من 30 متدرب في ختام هذه الدورة لينضموا إلى زملائهم الطلاب أعضاء نادي الكتابة الذين تخرجوا من قبل، واختتم سامى الورشة بمراجعة شاملة لكل ما تم دراسته، مستكملًا شرح أنواع الحبكة الدرامية سواء الحبكة العادية التقليدية أو المركبة وكذلك الدائرية من خلال أمثلة عملية قام بها الطلاب أكدت فهمهم واستيعابهم لهم.

وأكد الروائي والقاص فخري أبو شليب، على أنواع الحوار داخل العمل الأدبي وكيف يؤثر الكاتب في مجتمعه من خلال الكتابات الجادة المهمة التي تحمل هدف ومعنى.

كما استعرض الشاعر والإعلامي محمد درة أهمية التركيز على اختيار عنوان العمل الأدبي بشكل ملفت وجذاب وفي نفس الوقت أن يكون مرتبط بمحتوى العمل المكتوب، وتحدث أيضا عن ضرورة تمسك الكاتب بكل أساسيات وشروط الكتابة الإبداعية التي تضمن خروج العمل الأدبي في صورة مكتملة.
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ورش الكتابة الإبداعية والحكى
ورش الكتابة الإبداعية والحكى

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