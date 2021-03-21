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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ورشة حول التحول الرقمى والتسويق الداخلى والخارجى

الأحد 21/مارس/2021 - 11:21 م
إيمان عثمان
إيمان عثمان
ايهاب مصطفى
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شهد العالم مؤخرًا غزو التحول الرقمي، وما ترتب عليه من تغيرات تواكب التطور التكنولوجي الذي ساهم بدوره في تغيير الصورة الذهنية والنمطية لطريقة تفكير وسلوك المستهلكين، التي تغيرت بطبيعة الحال وتغير معها أنماط التسويق أيضًا، لكي يلائم الاحتياجات الجديدة والاستمرار في جلب العملاء الي المنتج أو السلعة المعلن عنها.

وفي ظل هذا التحول، ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة مثل مفهوم التسويق الداخلي والخارجي، ونُطلق عليهم inbound marketing وoutbound marketing، وفهم هذين المصطلحين هو أمر أساسي في هذا المجال، سواء في التسويق الرقمي أو التقليدي، ومع ذلك لازال شائعًا أن نجد أشخاصًا يخلطون بينهما.

وقدمت إيمان عثمان، محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، ثاني محاضرات الورشة التدريبية الخاصة بالتسويق الإلكتروني للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بكافة الأقاليم، والذي تقدمه وتنفذه الإدارة المركزية للتدريب، وإعداد القادة الثقافيين، عبر تقنية البث المباشر للتخلص من جميع التساؤلات.

وأوضحت «عثمان»، أن البعض لا يهتمون فقط باقتناء المنتجات والخدمات، وإنما البحث عن حلول لمشكلاتهم واحتياجاتهم، وهو ما أدى إلى إعادة إعداد الاستراتيجيات الترويجية لكسب الزبائن وضمان المبيعات عبر تلبية الحاجة إلى طريق مختلفة في التواصل مع الجمهور.

كما شرحت خريطة التسويق الرقمي للعناصر الترويجية المُختلفة عبر الإنترنت، ومواضع تقاطع استراتيجيات الترويج مع بعضها البعض، لتبسيط عرض هذه العناصر، مستندة إلى معياري الأهمية والأولوية، وذلك بالاعتماد على أحد أنواع القياس ويسمى بمقياس شجرة الفاكهة وما تحويه من ثمار أرضية وثمار منخفضة وثمار متوسطة وثمار مرتفعة وآلية استخدام كل منهم.
ورشة حول التحول الرقمى
ورشة حول التحول الرقمى
ورشة حول التحول الرقمى
ورشة حول التحول الرقمى

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