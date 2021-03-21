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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة بإحدى مستشفيات أسيوط

الأحد 21/مارس/2021 - 11:18 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى المستشفيات بأسيوط، براتب يحدد بحسب المقابلة على أن يتم العمل بنظام الشيفتات.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمستشفى، كيميائية، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، وألا يزيد عمرها عن 30 سنة.

كما تطلب المستشفى، مشرفات، وأفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0882059523، أو 0882059522، والتواصل مع المدير المسئول فاطمة فوزي، أو التوجه لمقر المستشفى أمام نفق الزهراء، شركة فريال، أسيوط.

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