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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تختتم فعاليات المسارح المتنقلة بالوادى الجديد

الأحد 21/مارس/2021 - 11:15 م
فعاليات المسارح المتنقلة
فعاليات المسارح المتنقلة
ايهاب مصطفى
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسارح المتنقلة بقرى"بورسعيد، جناح، ناصر الثورة" بمحافظة الوادى الجديد.

وتهدف هذه القوافل لبناء الإنسان والوصول بالمنتج الثقافي للمناطق الحدودية والاكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن، حيث تضمن اليوم الأول العديد من الفقرات وتوزيع كتيب "أعرف بلدك" لنشر الوعي الثقافي وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى المواطنين، أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم وتلوين للأطفال مع سمية مصلح.

تلاها فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والشعر، بجانب أمسية شعرية لأدباء نادي أدب قصر ثقافة الخارجة، حيث قدم الشعراء العديد من القصائد، وهم: أحمد هارون، وسعيد ساسي، وإبراهيم حسن، ثم فقرة فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية وقدمت تابلوهات غنائية راقصة من التراث الوحاتي منها "رقصة البلح، المجرونة، كان هنا محبوبي" تدريب محمد عبدلله.

بالإضافة إلى فقرة المزمار للفنان أحمد سويلم، وفقرة غناء من الفلكلور الواحاتي للفنان حسن عيسى.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني توزيع كتيب اعرف بلدك، وعقدت أمسية شعرية لأدباء قصر ثقافة الخارجة وقصائد في حب الوطن، بجانب قصائد عن الأم احتفالا بعيدها وبحضور نخبة من الشعراء والمبدعين وهم: حسين مخلوف، ونور مختار، وإبراهيم حسن.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية كوكتيل من الأغاني منها "اسلمي يا مصر للمجموعة، وكوكتيل وطني غناء محمد مغاوري، ست الحبايب غناء ناهد إبراهيم، سلامات يا حبايب" غناء محمد عطاي تدريب المايسترو علي السيد بحضور مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

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