أمطار بسيطة ومتوسطة على مدن وقرى البحيرة

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، منذ قليل، سقوط أمطار بسيطة ومتوسطة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث، مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.وقال آمنة إن كافة الأمور تحت السيطرة وجارٍ رفع التراكمات أولًا بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.