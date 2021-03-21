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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تقرر عقد الجمعية العمومية والانتخابات بنادى المعلمين

الأحد 21/مارس/2021 - 11:10 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
إسلام نصير
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عرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مساء اليوم الأحد 21 مارس، مشروع قرار بالتمرير على أعضاء مجلس النقابة، يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 أبريل القادم، وقد تمت الموافقة على القرار.

وجاء فى نص القرار:

اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس 2021 القرار التالي:

بناءً على الخطاب المرسل لنقيب الصحفيين من الزميل خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من السيد نقيب المعلمين.

وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 أبريل 2021.

وقد وجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الشكر إلى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، السيد خلف الزناتى، لموافقته على هذه الاستضافة وتقديمها هدية للصحفيين ونقابتهم بدون مقابل، وذلك تقديرا منه وأعضاء نقابة المعلمين لهم.

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