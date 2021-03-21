صباح شنودة: لقب الأم المثالية تتويج لتعب الأيام وتكريم السيسى فخر لى

جهود وتضحيات تبذلها الأمهات، ليتوجن في يومهن بعيد الأم شكرًا وعرفانًا لمجهودهن وما يبذلنه في سبيل سعادة أبناءهن وبناء أسرة مصرية ناجحة لتتوج مسيرة صباح أنور شنودة الجندي بلقب الأم المثالية، بمحافظة الإسكندرية، عن قصة كفاح وعطاء في سبيل سعادة اسرتها على مدار ٣٨ عاما من وفاة زوجها.بمجهود مزدوج عملت صباح بمثابة الأم والأب لتقف في ظهر ابناءهن كتفا لكتف، بعد وفاة زوجها وابناءهن لم يتجاوزوا العاشرة.بماكينة خياطة مكثت الأم الصابرة عليها لتوفر قوت يومها كدخل اضافي بجانب معاش زوجها، وتدبر مصاريف ابناءها، لتكمل مسيرتهم التعليمية، ليكونوا خلفا لها ويعوضوها عن حرمانها من التعليم."ابني الكبير مهندس، وبنتي مدرسة، والثالث بيدرس تجارة" هكذا افتخرت الأم بابناءها، لترى فيهم خلاصة شقاء وتعب ايامها، ليكونوا سندا لها، كما كانت سندا لهم في صغرهم.وجاء تتويجها الثاني بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها رئيس الجمهورية، كأم مثالية، لتعبر عن مدى امتنانها وتقديرها للتكريم معلقة "احلى تتويج لمسيرة كفاح"."مافيش ام بتنتظر التكريم" هكذا اختتمت الأم المثالية حديثها معلقة نحن نضحى بلا انتظار رد لذلك، فسعادة ابناءنا هي النتيجة التي ننتظرها لحصاد مجهودنا وتعب ايام الكفاح.