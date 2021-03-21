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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية بسينما الهناجر (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 11:03 م
افتتاح أسبوع الأفلام
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
نضال ممدوح
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افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأنا ميلينا مينيوس دي جافيرا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بسينما الهناجر أسبوع «الأفلام الكولومبية»، والذي يقام بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة ويستمر حتى 26 مارس.

وفي كلمته أكد «عبد الوهاب»، على أن السينما هي التي توضح ثقافات الشعوب، مشيرًا الى أن هذا الأسبوع يعد بداية للتعاون المثمر بين قطاع الصندوق وسفارة كولومبيا بالقاهرة، موجهًا التحية لسفيرة كولومبيا والحضور.

من جانبها، وجهت «دى جافيرا»، الشكر لقطاع الصندوق علي التعاون الكبير في إقامة أسبوع للسينما الكولومبية بالقاهرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا وانتشارها في كل العالم، إلا أن عروض الأفلام بالقاهرة يعد بداية لحوار ثقافي بين الدولتين، كجزء من الثقافة الكولومبية ليتعرف عليها الجمهور المصري، واستعرضت السفيرة أسماء الأفلام التي سيتم عرضها خلال الأسبوع.

عرض خلال حفل الإفتتاح فيلم «Gabo»، وهو فيلم وثائقي يدور حول حياة الكاتب الكولومبي الشهير جابريل جارسيا ماركيز، والحائز علي جائزة نوبل في الآداب عام 1982، كما يعرض غدًا الإثنين 22 مارس فيلم « of love and other demons»، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ«ماركيز»، كما تعاد عروض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في الفترة من 22 وحتي 27 مارس.
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية
افتتاح أسبوع الأفلام الكولومبية

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