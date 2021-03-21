الأمن يفك لغز حجز شاب داخل غرفة منزله بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدي منذ فترة زمنية طويلة.ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية) وأن مَن قام بحجزه كل من (شقيقه - نجل شقيقه، مقيمين بذات الناحية) داخل الغرفة المشار إليها بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما، معللين سبب ذلك لكونه مريضا نفسيا وسبق حجزه بعدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضافا بقيامهما برعايته.تم اتخاذ الإجراءات القانونيةد حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.