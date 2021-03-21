الباز: الله يحب نوال السعداوي لهذا السبب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الله يحب الكاتبة نوال السعداوي لأنها توفت في اليوم الذي أصدر فيه مجلس الشيوخ قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، موضحًا أن ختان الإناس من القضايا التي تصدت لها نوال السعداوي بقوة خلال مسيرتها.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن نوال السعداوي توفت بعد رحلة من المطالبة بحرية المرأة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدر المرأة وتعطيها حقها، ولذلك نوال السعداوي ربنا كلل كفاحها بالنجاح.



