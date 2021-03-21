جيش الاحتلال يعتقل 3 عبروا الحدود من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتقال 3 أشخاص عبروا الحدود من لبنان بالقرب من بلدة يفتاح.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من بلدة يفتاح حيث قامت القوات باعتقالهم".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 2 مارس الحالي عن إطلاق سراح مواطن لبناني، وإعادته إلى بلاده، بعد اجتيازه الخط الأزرق بمحيط كفر شوبا جنوب لبنان، في 28 فبراير الماضي.وقال أدرعي حينها، إن الجيش "أعاد مواطنا لبنانيا كان قد فر من لبنان إلى إسرائيل باجتيازه الحدود، عبر الصليب الأحمر، من خلال معبر رأس الناقورة".