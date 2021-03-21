الإحصاء: 144% زيادة في واردات سكر القصب خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من سكر قصب خام سجلت ارتفاعًا إلى حدود 69 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 28.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت 144.5% خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات السلع الغذائية تسجل 12.1% من إجمالى واردات مصر خلال عام 2020 بقيمة 8.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 2.4%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.