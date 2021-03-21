سقوط حداد بحوزته بندقية آلية وهيروين بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من ضبط حداد بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.البداية كانت عندما تلقى النقيب أحمد الدالي، معاون المباحث معلومات سرية تفيد بوجود أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من ضبط "حسني إ" ٣٨ سنة، حداد، سبق اتهامه في قضايا عدة داخل منزلة بدائرة القسم وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح ناري بندقية خرطوش و4 طلقات.