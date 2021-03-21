سقوط ميكانيكي هارب من حكم بالمؤبد في حلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، من ضبط ميكانيكي هارب من حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة.كانت البداية عندما شن رجال مباحث حلوان حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتمكنوا من ضبط "صبري.ع " ٤٣ سنة، ميكانيكي، مقيم بمدينة 15 مايو هارب من حكم بالاشغال الشاقة المؤبده صدر من محكمة الجنايات.تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.