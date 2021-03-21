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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تسجيل 60 درجة علمية مختلفة بجامعة الفيوم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:43 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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صرح أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (166) والمنعقدة بتاريخ 2132021 قد وافق على قيد وتسجيل عدد 60 درجة علمية مختلفة بواقع 37 رسالة ماجستير، و23 رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة.

كما أشار إلى أن كافة الموضوعات المختارة تقع في الخطة البحثية لجامعة الفيوم 20162021، كما تركز على الجانب التطبيقي والتخصصات العلمية الحديثة.

وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في اختيار الخطط البحثية التي سوف يتم تمويلها من قبل الجامعة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

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