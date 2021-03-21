لأول مرة فى قنا.. فرقة مسرح القاهرة للعرائس تقدم عرض «محطة مصر»

شهد اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، العرض المسرحىي «محطة مصر»، على مسرح قصر ثقافة قنا، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كرونا.حضر العرض اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والعميد أحمد محمد المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، وحضور جماهيري كبير من الجمهور.وقال محافظ قنا، إن العرض المسرحي «محطة مصر»، يأتي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، ويهدف الى توعية الأطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب في قالب فني شعبي وغنائي بسيط، مشيدًا بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية في تشكيل وعي وثقافة النشئ بما يسهم في مواجهة العادات والأفكار الخاطئة.وأوضح محمود عبد الوهاب، مدير عام فرع قنا الثقافي، أن قصر ثقافة قنا نظم الأسبوع الماضس اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة «ولاد البلد»، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، الذي أطلقته وزارة الثقافة في فبراير الماضي، ويستمر حتى يونيو المقبل.